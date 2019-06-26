Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль Евроигр

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в Минске.
Об этом передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.
В схватке за “бронзу” Гаджиев одолел Василия Михайлова (Украина).
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в Минске.
Об этом передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.
В схватке за “бронзу” Гаджиев одолел Василия Михайлова (Украина).
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Elşən MəmmədovАвтор новости