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Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль Евроигр

​Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в Минске.

Об этом передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.

В схватке за “бронзу” Гаджиев одолел Василия Михайлова (Украина).

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