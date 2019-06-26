Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль Евроигр

​Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль

26 июня, 2019 21:07

https://report.az/storage/news/dfa4b482f3cc55eb707c327588b24751/dc6011f1-abb5-4724-ab0b-bbfba38a6e27_292.jpg Азербайджанский борец вольного стиля Гаджимурад Гаджиев завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в Минске. Об этом передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси. В схватке за “бронзу” Гаджиев одолел Василия Михайлова (Украина).

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