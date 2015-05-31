Факел первых Европейских игр доставлен в северный регион Азербайджана - ФОТО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Факел первых Европейских игр, зажженный в древнем Храме Атешгях, был доставлен в северный регион Азербайджана.

Как сообщает Reportсо ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча факела в этом регионе состоялась в расположенном у подножия гор на лоне живописной природы городе Хызы.

Факел, доставленный в Хызы из Сумгайыта, был с большим воодушевлением встречен представителями общественности района у символических ворот Игр на проспекте Гейдара Алиева. Факел принял учитель физической подготовки полной средней школы села Ени Яшма Агали Ахмедов. Затем был дан старт забегу 10 факелоносцев. Передавая факел друг другу, они преодолели дистанцию в два километра по проспекту Гейдара Алиева и достигли парка, носящего имя общенационального лидера. Заслуженный работник физической культуры и спорта, учитель физической подготовки полной средней школы поселка Гилязи Эльмик Мамедгасанов поднялся на установленную здесь сцену и зажег факел. Хызинцы, наблюдавшие за церемонией зажжения факела, встретили это историческое событие аплодисментами.

Затем была зажжена лампа первых Европейских игр, которая передана в Центр Гейдара Алиева для хранения до окончания соревнований.

Участники мероприятия посмотрели видеоролик о церемонии зажжения факела первых Европейских игр в Храме Атешгях.

Хызы стал 53-м населенным пунктом, в котором был зажжен факел первых Европейских игр.

1 июня церемонии встречи факела пройдут в Гусарском и Губинском районах. В конце дня в городе Губа состоится грандиозный Фестиваль огня.