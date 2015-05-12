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    ​Факел I Европейских игр доставлен в Зардаб - ФОТО

    Факел встречен жителями района с особым энтузиазмом

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня факел I Европейских игр был доставлен в Зардабский район.

    Как сообщает Report, огонь был встречен общественностью района с особым энтузиазмом.

    Зардабский район принял эстафету. Молодой активист района Бахтияр Алиев взял факел I Европейских игр с районной Площади флага, после чего был дан старт эстафете.

    Тысячи жителей района собрались, чтобы увидеть зрелище вдоль линии маршрута передвижения факела.

    Эстафета протяженностью в 3,5 км завершилась в Парке имени Гейдара Алиева. Последний факельщик - чемпионка мира по каратэ Нармин Джамалзаде - вышла на сцену и зажгла факел. Затем считающуюся символом факела лампу передали жительнице района Гюляр Мамедовой.

    Зажженная в Зардабе лампа в качестве символа "Баку-2015" будет гореть до окончания соревнований.  

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