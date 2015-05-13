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    Факел I Европейских игр "Баку-2015" доставлен в Евлах - ФОТО

    До окончания игр зажженную лампу будут хранить в Центре Гейдара Алиева

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Факел I Европейских игр был доставлен в Евлах. Как сообщает Report, при въезде в город под аплодисменты земляков местный житель Аслан Мирзоев принял факел и пронес его по проспекту Гейдара Алиева. 

    Поочередно передавая факел друг другу на протяжении 4 км, десять факельщиков добрались до городской центральной площади. Поднявшись на установленную здесь сцену, активист района Ариз Микаилов зажег лампу.

    Под аплодисменты участников зажженная лампа была передана районной общественности. До окончания игр лампу будут хранить в Центре Гейдара Алиева.

    Мероприятие продолжилось выступлениями мастеров искусств.

    Факел был отправлен из Евлаха в Барду.

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