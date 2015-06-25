​Дом болельщиков на Европейских играх в Баку принял пятитысячного гостя

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Житель Баку Асиф Мерзоев стал юбилейным, пятитысячным посетителем Дома болельщиков, открытого на первых Европейских играх.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Дома.

"Я узнал о Доме болельщиков из новостей по телевизору и сегодня по пути на работу ненадолго решил заехать к вам, - рассказал Мерзоев. - Мне так неожиданно и приятно, что я оказался юбилейным посетителем".

Дом болельщиков находится в центральной части города, в здании Российского информационно-культурного центра. Посетители Дома могут увидеть уникальную интерактивную экспозицию, посвященную не только сборной России, но и спортсменам Азербайджана, узнать о видах спорта и атлетах, подержать в руках настоящий спортивный инвентарь, а также сделать множество интересных фотографий на память.

В ходе своей работы Дом болельщиков устраивает торжественные церемонии встреч медалистов Европейских игр.

Европейские игры в Баку завершатся 28 июня.