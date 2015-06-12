В Баку стартовали соревнования в рамках I Европейских игр - ФОТО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартовали I Европейские игры "Баку-2015".
Как сообщает Report, в первый день Евроигр пройдут соревнования по синхронному плаванию и водному поло.
В 09:00 начнется классификационный этап среди дуэтов по свободному режиму синхронного плавания. На соревнованиях с участием 20-ти дуэтов Азербайджан представит пара Татьяна Никитина-Екатерина Валиулина.
В первый день соревнований этот дуэт будет также единственным представителем Азербайджана.
Программа дня:
Синхронное плавание
Бакинский дворец водных видов спорта
9:00. Дуэты, классификация, свободный режим
15:30. Команды, классификация, свободный режим
Водное поло
Арена водного поло
12:00. Женщины, группа А: Голландия-Израиль, Венгрия-Германия
13:45. Женщины, группа А: Греция-Великобритания
13:45. Женщины, группа Б: Испания-Сербия
15:30. Женщины, группа Б: Россия-Словакия, Италия-Франция.
Sport DepartmentАвтор новости
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