В Баку стартовали соревнования в рамках I Европейских игр - ФОТО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стартовали I Европейские игры "Баку-2015".

Как сообщает Report, в первый день Евроигр пройдут соревнования по синхронному плаванию и водному поло.

В 09:00 начнется классификационный этап среди дуэтов по свободному режиму синхронного плавания. На соревнованиях с участием 20-ти дуэтов Азербайджан представит пара Татьяна Никитина-Екатерина Валиулина.

В первый день соревнований этот дуэт будет также единственным представителем Азербайджана.

Программа дня:

Синхронное плавание

Бакинский дворец водных видов спорта

9:00. Дуэты, классификация, свободный режим

15:30. Команды, классификация, свободный режим

Водное поло

Арена водного поло

12:00. Женщины, группа А: Голландия-Израиль, Венгрия-Германия

13:45. Женщины, группа А: Греция-Великобритания

13:45. Женщины, группа Б: Испания-Сербия

15:30. Женщины, группа Б: Россия-Словакия, Италия-Франция.