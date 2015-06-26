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    ​Бронзовый призер "Баку-2015": Бои были сложными

    У всех моих соперниц была своеобразная тактика, по этой причине мне пришлось немного сложно

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Европейские игры в Баку оставляют самые прекрасные впечатления. Я впервые видела подобный восторг болельщиков".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила Анна Алимарданова, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории 54 кг.

    По ее словам, на предыдущих встречах она не сталкивалась с подобной поддержкой болельщиков: "Я не была знакома ни с одним своим соперником, кроме представительницы России. Бои были трудными. У всех моих соперниц была своеобразная тактика, по этой причине мне пришлось немного сложно".

    А.Алимарданова выразила удовлетворение достигнутым результатом и заявила, что свою победу посвящает отцу.  

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