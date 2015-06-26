​Бронзовый призер "Баку-2015": Бои были сложными

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Европейские игры в Баку оставляют самые прекрасные впечатления. Я впервые видела подобный восторг болельщиков".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила Анна Алимарданова, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории 54 кг.

По ее словам, на предыдущих встречах она не сталкивалась с подобной поддержкой болельщиков: "Я не была знакома ни с одним своим соперником, кроме представительницы России. Бои были трудными. У всех моих соперниц была своеобразная тактика, по этой причине мне пришлось немного сложно".

А.Алимарданова выразила удовлетворение достигнутым результатом и заявила, что свою победу посвящает отцу.