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Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на Евроиграх - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на Евроиграх
© Report

Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерская вышла на поединок за бронзовую медаль во II Евроиграх в Минске.

Как сообщает Report, в решающей дуэли в весовой категории более 78 кг она встретилась с украинкой Галяной Тарасовой.

Обыграв соперницу, Киндзерская завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в борьбе дзюдоистов Рустам Оруджев (73 кг) завоевал серебряную, Мамедали Мехтиев (90 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) бронзовые медали.

*** 19:35

Обладателем четвертой по счету завоеванной дзюдоистами на проходящих в Минске II Европейских играх медали стал Эльмар Гасымов. 

Как сообщает Report, в борьбе за третье место он встретился с хорватским спортсменом Златко Кумричем.  

В поединке в весовой категории 100 кг Э.Гасымов обыграл соперника. 

Отметим, что ранее в борьбе дзюдоистов Рустам Оруджев (73 кг) завоевал серебряную, Мамедали Мехтиев (90 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг) бронзовые медали.

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