Азербайджанская дзюдоистка завоевала медаль на Евроиграх - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

© Report https://report.az/storage/news/64b45ca10445ab4846277695d6fc121c/5eaaa7b1-3c4d-4e93-ba85-531e0895ce06_292.jpg

Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерская вышла на поединок за бронзовую медаль во II Евроиграх в Минске.

Как сообщает Report, в решающей дуэли в весовой категории более 78 кг она встретилась с украинкой Галяной Тарасовой.

Обыграв соперницу, Киндзерская завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в борьбе дзюдоистов Рустам Оруджев (73 кг) завоевал серебряную, Мамедали Мехтиев (90 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) бронзовые медали.

*** 19:35

Обладателем четвертой по счету завоеванной дзюдоистами на проходящих в Минске II Европейских играх медали стал Эльмар Гасымов.

Как сообщает Report, в борьбе за третье место он встретился с хорватским спортсменом Златко Кумричем.

В поединке в весовой категории 100 кг Э.Гасымов обыграл соперника.

Отметим, что ранее в борьбе дзюдоистов Рустам Оруджев (73 кг) завоевал серебряную, Мамедали Мехтиев (90 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг) бронзовые медали.