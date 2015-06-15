Азербайджанский гребец сразу вышел в финал

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Представляющий на I Европейских играх Азербайджан в соревнованиях по гребле Валентин Демьяненко сразу же вышел в финал.

Как сообщает Report, спортсмен по гребле на каноэ-одиночках среди мужчин преодолел расстояние в 200 метров за 38.978 секунд.

Он показал лучшие результаты в общем этапе. Кроме Демьяненко, из других групп путевку в финал получили спортсмены из Венгрии и Португалии.

Отметим, что финал соревнований по гребле на каноэ-одиночке на расстоянии 200 метров пройдет завтра.