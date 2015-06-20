Азербайджанский гимнаст Олег Степко завоевал третью медаль Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на I Европейских играх "Баку-2015" Олег Степко завоевал очередную медаль. Как сообщает Report, 21-летний спортсмен завоевал серебро по упражнениям на гимнастическом коне.

В финале он получил от судей 14,600 баллов. О.Степко отстал от золотого призера словенца Сасо Бертонселя на 0,366 очка. Бронза досталась представителю Великобритании Бринну Бевану. Он набрал 14,200 баллов.

Медали им вручила президент Федерации гимнастики Азербайджана, первая леди cтраны Мехрибан Алиева.

*** 16:11

Представитель Азербайджана на I Европейских играх "Баку-2015" Олег Степко сегодня будет бороться еще за 4 медали в спортивной гимнастике. Как сообщает Report, 21-летний спортсмен вначале выполнит упражнения на гимнастическом коне.

В финале, который начнется в 16:30, его соперниками будут Славомир Мичнак (Словакия), Олег Верняев (Украина), Давид Белявский (Россия), Бринн Беван (Великобритания) и Сасо Бартонсел (Словения).

В 17:24 О.Степко выступит в финале по упражнениям на кольцах. Его соперниками будут Никита Игнатьев (Россия), Игорь Радвилов (Украина), Ибрагим Чолак (Турция), Гилом Аугальяро (Франция) и Элефтериос Петруниас (Греция).

В 17:51 начнется финал соревнования по прыжкам в высоту с шестом, где его соперниками будут Казимир Шмидт (Голландия), Ферхат Арыджан (Турция), Кристиан Батага (Румыния), Томи Тууха (Финляндия) и Олег Верняев (Украина).

А в 18:52 состоится финал по упражнениям на параллельных брусьях. В этих упражнениях соперниками О.Степко будут Аксель Огис (Франция), Ферхат Арыджан (Турция), Олег Верняев (Украина), Мариуш Бербекар (Румыния) и Давид Белявский (Россия).

Отметим, что Олег Степко на первых Европейских играх "Баку-2015" завоевал серебро по индивидуальному многоборью и бронзу в командных соревнованиях.