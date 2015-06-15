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    ​Азербайджанский гимнаст: Мы ожидали, что попадем в тройку

    Азербайджанская сборная мужская команда взяла бронзовую медаль

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Бронзовую медаль мы заработали потом и кровью и эта медаль неслучайна.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский гимнаст, член сборной команды Азербайджана Петро Пахнюк.

    Отметим, что азербайджанская сборная мужская команда взяла бронзовую медаль в многоборье по спортивной гимнастике на Первых Европейских играх в Баку в понедельник.

    "Очень рад победе. Мы выложились на максимум, чтобы взят медаль", - заявил П.Пахнюк, добавив что в соревновании участвовали сильнейшие спортсмены из России, Украины, Германии, Италии.

    По его словам, ошибок практически не было, полной победе помешала его травма, которую он получил ранее.

    Спортсмен подчеркнул, Евроигры прекрасно организованы, и он всем доволен.

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