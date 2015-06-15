​Азербайджанский гимнаст: Мы ожидали, что попадем в тройку

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Бронзовую медаль мы заработали потом и кровью и эта медаль неслучайна.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам азербайджанский гимнаст, член сборной команды Азербайджана Петро Пахнюк.

Отметим, что азербайджанская сборная мужская команда взяла бронзовую медаль в многоборье по спортивной гимнастике на Первых Европейских играх в Баку в понедельник.

"Очень рад победе. Мы выложились на максимум, чтобы взят медаль", - заявил П.Пахнюк, добавив что в соревновании участвовали сильнейшие спортсмены из России, Украины, Германии, Италии.

По его словам, ошибок практически не было, полной победе помешала его травма, которую он получил ранее.

Спортсмен подчеркнул, Евроигры прекрасно организованы, и он всем доволен.