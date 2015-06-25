Азербайджанский дзюдоист Орхан Сафаров завоевал на Евроиграх серебряную медаль

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" дзюдоист Орхан Сафаров завоевал серебряную медаль.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен уступил россиянину Беслану Мудранову.

В конце встречи Б.Мудранов одержал победу, поразив О.Сафарова приемом иппон.

Отметим, что еще один азербайджанский дзюдоист Ниджат Шихализаде готовится к борьбе за бронзу в весовой категории 66 кг. Его соперником будет россиянин Михаил Пуляев.