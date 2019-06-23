Азербайджанский акробатический дуэт взял серебро II Европейских Игр в Минске

Азербайджанские спортивные акробаты Рухидил Гурбанлы и Абдулла Аль-Масаихи завоевали свои 3-и медали на II Европейских Играх в Минске.

Как передает корреспондент Report, в этот раз дуэт отличился в комбинированных движениях смешанных пар и взял серебро.

Их выступление было оценено в 29,540 баллов. Азербайджанский дуэт уступил лишь российской паре Виктория Аксёнова - Кирилл Старцев (29,580).

Гурбанлы - Аль-Масаихи вчера стали призёрами и в динамичных и сбалансированных движениях, взяв серебро и бронзу.