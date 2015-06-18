Еще два азербайджанских тхэквондиста вышли в финал в "Баку-2015"

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Участвующий сегодня в борьбе тхэквондист Милад Бейги Харчегани (80 кг) вышел в финал.

Как сообщает Report, в полуфинале 24-летний спортсмен одержал победу над португальцем Жулио Феррейра - 6:2.

В решающей встрече соперником Харчегани будет либо Роберто Ботта (Италия), либо Альберт Гаун (Россия).

Представляющая Азербайджан на Евроиграх азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова вышла в финал.

В полуфинале в весовой категории 67 кг 20-летняя спортсменка одержала победу над шведкой Элин Йоханссон со счетом 5:2.

На встрече за золото она встретится с одной из двух спортсменок - либо с Анастасией Барышниковой из России, либо с Хаби Ниаре из Франции.

*** 17:23

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В соревнованиях по тхэквондо на Европейских играх в полуфинал вышел также другой представитель Азербайджана Милад Бейги Харчегани.

Как сообщает Report, в 1/4 финала Харчегани встречался с британцем Лутало Магомедом.

С начала встречи преимущество было у местного тхэквондиста, а в третьем раунде он завоевал победу со счетом 17:5 и досрочно вышел в полуфинал. Очередным соперником Харчегани будет португалец Хулио Феррейра.

*** 15:48



Баку. 18 июня. Азербайджанская тхэквондистка Фарида Азизова провела встречу 1/4 финала на Европейских играх.

Как сообщает Report, ее соперницей была турчанка Нур Татар.



Встреча завершилась победой азербайджанской спортсменки со счетом 6:2. В первом раунде преимущество Ф.Азизовой составляло 2:1. Во втором раунде она завоевала еще одно очко. В начале третьего раунда в связи с решением судьи возникла спорная ситуация, по этой причине игра была приостановлена на несколько минут. В остальной части встречи Ф.Азизова увеличила разрыв в счете и завоевала уверенную победу.



Очередной ее соперницей будет шведка Элин Йоханссон.

*** 11:28

Ф.Азизова в 1/4 финала встретится с представительницей Турции Нур Татар.

На соревнованиях среди мужчин в весовой категории 80 кг Милад Бейги Харчегани одержал победу над сербом Дамиром Фейзичем со счетом 12:0. В 1/4 финала его соперником будет представитель Англии Лотало Мухаммад.

*** 10:27

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" состоятся соревнования по тхэквондо еще по двум весовым категориям.

Как сообщает Report, женщины будут вести борьбу в весовой категории 67 кг, мужчины - 80 кг.

Среди мужчин Азербайджан представит Милад Бейги Харчегани. Его соперником на первом этапе является представитель Сербии Дамир Фейзич.

Среди женщин в борьбу вступит Фарида Азизова. Первую встречу она проведет с представительницей Голландии Джойс ван Баарен.

Победители в обеих весовых категориях пройдут в 1/4 финала.

Отметим, что в первые два дня соревнований по тхэквондо выступили 4 спортсмена. Из них Айхан Тагизаде (68 кг) завоевал золотую, Патимат Абакарова (49 кг) - бронзовую медаль.