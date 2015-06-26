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    Азербайджанские пловцы ​сегодня примут участие в 6 соревнованиях

    Из них двое выступят в одном соревновании

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по плаванию. Как сообщает Report, в 4-й день соревнований выступят 6 азербайджанских пловцов. 

    В соревнованиях среди мужчин баттерфляем на 100 м выступят Мурат Айхан и Иван Андрианов, в соревнованиях по брассу на ту же дистанцию - Антон Желтяков, плавание на спине на 50 м - Григорий Калмынский. В соревнованиях среди женщин вольным стилем на 50 м будут бороться Анна Манченкова, в плавании на спине на 100 м - Юлия Стисюк. 

    В комплексном плавании состоится эстафета 4x100 м. 

    Отметим, что соревнования по плаванию завершатся 27 июня.

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