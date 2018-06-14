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    Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на Европейские игры

    Она заняла 12-ое место с результатом 40,579 секунд

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка Марина-Лорена Манолика (женская гребля на байдарках) завоевала лицензию на предстоящие в 2019 году в Минске II Европейские игры.  

    Как сообщает Report, лицензию 23-летняя спортсменка завоевала на прошедшем в столице Сербии Белграде чемпионате Европы. 

    Показавшая в соревнованиях на одиночных байдарках на дистанции 200 метров результат 40,579 секунд, Манолика заняла 12-ое место, выполнив лицензионную норму.  

    Согласно регламенту, право на участие на играх получают спортсмены, попавшие в число первых "16-ти". 

    В мужских соревнованиях по гребле на одиночных байдарках на дистанции 500 метров Мирназим Джавадов занял 14-е место, достигнув финиша за 1 минуту 41,922 секунд. 

    В предоставляющих лицензию на участие на играх соревнованиях на дистанции 200 метров 26-летний спортсмен не смог преодолеть полуфинальный барьер. 

    Отметим, что II Европейские игры пройдут 20-30 июня 2019 года. 

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