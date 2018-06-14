Азербайджанская спортсменка завоевала лицензию на Европейские игры

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка Марина-Лорена Манолика (женская гребля на байдарках) завоевала лицензию на предстоящие в 2019 году в Минске II Европейские игры.

Как сообщает Report, лицензию 23-летняя спортсменка завоевала на прошедшем в столице Сербии Белграде чемпионате Европы.

Показавшая в соревнованиях на одиночных байдарках на дистанции 200 метров результат 40,579 секунд, Манолика заняла 12-ое место, выполнив лицензионную норму.

Согласно регламенту, право на участие на играх получают спортсмены, попавшие в число первых "16-ти".

В мужских соревнованиях по гребле на одиночных байдарках на дистанции 500 метров Мирназим Джавадов занял 14-е место, достигнув финиша за 1 минуту 41,922 секунд.

В предоставляющих лицензию на участие на играх соревнованиях на дистанции 200 метров 26-летний спортсмен не смог преодолеть полуфинальный барьер.

Отметим, что II Европейские игры пройдут 20-30 июня 2019 года.