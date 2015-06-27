 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕОК отстранил азербайджанскую спортсменку от участия в соревнованиях

    Чалту Беджи подозревается в использовании допинга в рамках I Европейских игр Баку-2015

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Выступающая за Азербайджан спортсменка  Чалту Беджи отстранена от участия в соревнованиях за подозрение в использовании допинга в рамках I Европейских игр "Баку-2015". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении размещенном на официальном сайте Европейского Олимпийского комитета (ЕОК). 

    В образцах антидопингового теста Ч. Беджи, представлявшей Азербайджан в беге на 3000 м с препятствиями, было обнаружено запрещенное  вещество "остерин".  Повторный тест подтвердил наличие запрещенного вещества.

    В связи с нарушением антидопинговых правил, спортсменка отстранена от соревнований, ее результат в рамках I Европейских игр "Баку-2015" дисквалифицирован. Отмечается, что это не повлияет на командный результат соревнований по легкой атлетике. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi