Азербайджанская боксерша приостановила борьбу в "Баку-2015" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские боксеры продолжают борьбу за полуфинал.

Как сообщает Report, азербайджанская боксерша Елена Выстропова вышла на ринг с Санди Раян из Великобритании.

Проигравшая представительница Азербайджана не смогла пройти в очередной этап - 1:2.

16:51

В соревнованиях по боксу на I Европейских играх "Баку-2015" представитель Азербайджана Альберт Селимов вышел в полуфинал.

Как сообщает Report, в весовой категории 60 кг азербайджанский боксер одержал победу над болгарским спортсменом Эльяном Димитровым со счетом 3:0.

*** 14:31

Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" проводится 1/4 финала соревнований по боксу. Как сообщает Report, азербайджанская боксерша Анна Алимарданова вышла в полуфинал.

Она одержала победу над болгаркой Станимирой Петровой в весовой категории 54 кг со счетом 3:0. В весовой категории 64 кг Елена Вистропова встретится с англичанкой Сэнди Райн.

В соревнованиях среди мужчин Альберт Селимов (60 кг) встретится с болгарским спортсменом Эльяном Димитровым. Соперником Коллазо Сотомайора в весовой категории 64 кг станет представитель Румынии Даниэль Никулеску. Парвиз Багиров (69 кг) выйдет на ринг против немца Абасса Бараоу, а Абдулкадир Абдуллаев в весовой категории 91 кг встретится с французом Полем Омба Бионголо.