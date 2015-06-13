Азербайджан завоевал первую золотую медаль на I Европейских играх - ДОПОЛНЕНО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" завоевал первую золотую медаль.
Как отмечает Report, золотую медаль в актив команды на соревнованиях по кумитэ среди мужчин в весовой категории 60 кг принес Фирдовси Фарзалиев.
Азербайджанский каратист в финале победил итальянского спортсмена Луку Мареску со счетом 4:0.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев следил за игрой наших спортсменов. Глава государства лично вручил награду Фирдовси Фарзалиеву, завоевавшему первую золотую медаль на Евроиграх.
***18:59
На соревнованиях по кумитэ среди мужчин в весовой категории 67 кг азербайджанский спортсмен Ниязи Алиев завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 3:1 немецкого спортсмена Рикардо Гиглера.
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