 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан завоевал первую золотую медаль на I Европейских играх - ДОПОЛНЕНО

    Золотую медаль в актив команды принес Фирдовси Фарзалиев

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" завоевал первую золотую медаль. 

    Как отмечает Report, золотую медаль в актив команды на соревнованиях по кумитэ среди мужчин в весовой категории 60 кг принес Фирдовси Фарзалиев.

    Азербайджанский каратист в финале победил итальянского спортсмена Луку Мареску со счетом 4:0. 

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев следил за игрой наших спортсменов. Глава государства лично вручил награду Фирдовси Фарзалиеву, завоевавшему первую золотую медаль на Евроиграх.

    ***18:59

    На соревнованиях по кумитэ среди мужчин в весовой категории 67 кг азербайджанский спортсмен Ниязи Алиев завоевал бронзовую медаль, победив со счетом 3:1 немецкого спортсмена Рикардо Гиглера.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi