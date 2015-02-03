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    Азад Рагимов: Между напряженностью на линии соприкосновения и Европейскими играми нет никакой связи

    Министр: На время игр войны должны прекращаться

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Напряженность на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск не имеет и не может иметь какую-либо связь с Европейскими играми, так как на время игр все войны должны прекращаться".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    Министр отметил, что выступает против перестрелок на линии соприкосновения войск и приграничном регионе: "Если соседняя страна создает эту проблему по каким-либо причинам, я не могу связывать это с Европейскими играми. Это - их агрессивная политика, которая направлена на то, чтобы отвлечь внимание народа".

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