"​Атлетико Мадрид" выйдет на поле в форме с надписью "Baku-2015"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня футболисты "Атлетико Мадрид" выйдут на матч против "Реал Мадрида" в форме с новыми надписями. Как сообщает Report, на формах вместо надписи "Azerbaijan Land of Fire" будет отображена надпись "Baku-2015".

Согласно договору между "Baku-2015" и мадридским клубом, как на чемпионате страны, так и в Лиге Чемпионов команда будет выступать в форме с надписью "Baku-2015".

Главный исполнительный директор "Атлетико Мадрид" Мигель Анхель Гиль Марин отметил, что игроки клуба испытывают чувство гордости от этого: "С этого дня и до окончания сезона игроки с чувством гордости будут носить форму с логотипом "Baku-2015". Первые Европейские игры являются большим шагом в развитии спортивной сферы континента и мы, как один из ведущих футбольных клубов Испании и Европы, рады пропагандировать эти игры".

В свою очередь, коммерческий директор "Baku-2015" Чарли Виджератна отметил, что это сотрудничество станет еще одним шагом в пропаганде первых Европейских игр.