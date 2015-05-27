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    Армянским спортсменам за первенство на первых Европейских играх пообещали 50 тыс. долларов

    Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Армянским спортсменам за золотую медаль на первых Европейских играх "Баку-2015" президент НОК Армении Гагик Царукян заплатит 50 тыс. долларов. Серебряные призеры получат 30 тыс. долларов, а бронзовые призеры – 20 тыс. долларов.

    Об этом, как передает Report со ссылкой на NEWS.am, в ходе встречи с представителями СМИ сообщил генеральный секретарь НОК Армении Грачья Ростомян.

    Армянские спортсмены поборются за медали в шести видах спорта.

    В Баку Армения будет представлена 25 спортсменами.

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