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    Президент ЕОК: Азербайджан гарантирует безопасность армянской делегации на играх Баку-2015

    Если делегация Армении решит участвовать, к армянским спортсменам в Баку будут обращаться с уважением и дадут гарантии безопасности

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Европейский Олимпийский Комитет (ЕОК) и Азербайджан гарантируют безопасность армянской делегации на Первых Европейских олимпийских играх в Баку летом 2015 года. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции в Ереване заявил президент ЕОК Патрик Хикки. 

    "Мы даем соответствующие гарантии. Если делегация Армении решит участвовать в Европейских играх, мы гарантируем, что к армянским спортсменам в Баку будут обращаться с уважением и дадут гарантии безопасности. В случае отказа со стороны армянской делегации участвовать в Европейских играх, к Армении не будут приниматься никакие санкции, а также армянским спортсменам не будут учинены никакие препятствия для участия в будущих чемпионатах",- заявил Хикки.

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