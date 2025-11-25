Золотая монета короля Испании Филиппа III ушла с молотка за рекордные $3,5 млн

Испанская золотая монета номиналом 100 эскудо, впервые отчеканенная в 1609 году по заказу короля Филиппа III, ушла с молотка за 2,8 млн швейцарских франков ($3,5 млн) и стала самой дорогой монетой из когда-либо проданных на европейских аукционах.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе женевского аукционного дома Numismatica Genevensis SA.

339-граммовое изделие было самой крупной золотой монетой, отчеканенной испанской короной в XVII веке. Отмечается, что оно "никогда не предназначалось для повседневного использования, а служило демонстрацией могущества и богатства испанского королевства".

Монета была отчеканена в центральном городе Сеговия из золота, привезенного завоевателями из Америки. На ней изображены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанса и других территорий, находившихся в то время под контролем Габсбургов. Еще несколько монет этого номинала были отчеканены по заказу Филиппа III в период с 1614 по 1620 год.