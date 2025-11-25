Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Золотая монета короля Испании Филиппа III ушла с молотка за рекордные $3,5 млн

    Это интересно
    • 25 ноября, 2025
    • 16:26
    Золотая монета короля Испании Филиппа III ушла с молотка за рекордные $3,5 млн

    Испанская золотая монета номиналом 100 эскудо, впервые отчеканенная в 1609 году по заказу короля Филиппа III, ушла с молотка за 2,8 млн швейцарских франков ($3,5 млн) и стала самой дорогой монетой из когда-либо проданных на европейских аукционах.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе женевского аукционного дома Numismatica Genevensis SA.

    339-граммовое изделие было самой крупной золотой монетой, отчеканенной испанской короной в XVII веке. Отмечается, что оно "никогда не предназначалось для повседневного использования, а служило демонстрацией могущества и богатства испанского королевства".

    Монета была отчеканена в центральном городе Сеговия из золота, привезенного завоевателями из Америки. На ней изображены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанса и других территорий, находившихся в то время под контролем Габсбургов. Еще несколько монет этого номинала были отчеканены по заказу Филиппа III в период с 1614 по 1620 год.

    Испания золотая монета эскуда аукцион

    Последние новости

    17:10

    На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее здание

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией

    Происшествия
    17:07
    Фото

    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    Kультурная политика
    16:59

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    16:54

    Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:43
    Фото

    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    16:43

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

    Другие страны
    16:36

    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    16:36

    Создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения"

    Внутренняя политика
    Лента новостей