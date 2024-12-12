Журнал Time объявил Трампа человеком года

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации журнала в соцсети "Х".
"Дональд Трамп стал человеком года Time", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, в этом году в числе номинантов были: баллотировавшаяся в президенты вице-президент США Камала Харрис; принцесса Уэльская Кейт Миддлтон; предприниматель Илон Маск; Юлия Навальная (вдова российского оппозиционера Алексея Навального) и другие.
До этого Трамп становился "Человеком года" в 2016 году.
В прошлом году журнал Time назвал "Человеком года - 2023" американскую певицу и автора песен Тейлор Свифт.