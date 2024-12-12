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Журнал Time объявил Трампа человеком года

Журнал Time объявил Трампа человеком года Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года.
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12 декабря 2024 г. 16:50
Журнал Time объявил Трампа человеком года

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации журнала в соцсети "Х".

"Дональд Трамп стал человеком года Time", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, в этом году в числе номинантов были: баллотировавшаяся в президенты вице-президент США Камала Харрис; принцесса Уэльская Кейт Миддлтон; предприниматель Илон Маск; Юлия Навальная (вдова российского оппозиционера Алексея Навального) и другие.

До этого Трамп становился "Человеком года" в 2016 году.

В прошлом году журнал Time назвал "Человеком года - 2023" американскую певицу и автора песен Тейлор Свифт.

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Версия на английском языке Time magazine names Trump Person of the Year
Версия на азербайджанском языке “Time” jurnalı Trampı "ilin adamı" elan edib

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