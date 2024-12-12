Журнал Time объявил Трампа человеком года

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года.

Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа человеком года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в публикации журнала в соцсети "Х".

"Дональд Трамп стал человеком года Time", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, в этом году в числе номинантов были: баллотировавшаяся в президенты вице-президент США Камала Харрис; принцесса Уэльская Кейт Миддлтон; предприниматель Илон Маск; Юлия Навальная (вдова российского оппозиционера Алексея Навального) и другие.

До этого Трамп становился "Человеком года" в 2016 году.

В прошлом году журнал Time назвал "Человеком года - 2023" американскую певицу и автора песен Тейлор Свифт.