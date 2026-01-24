Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Жительница Уфы рассказала о работе AirPods в собственном желудке

    Это интересно
    • 24 января, 2026
    • 16:50
    Жительница Уфы рассказала о работе AirPods в собственном желудке

    Необычный медицинский случай произошел в Уфе, где местная жительница проглотила беспроводной наушник Apple AirPods, приняв его за таблетки.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел, когда женщина доставала лекарства из кармана.

    Роковая ошибка привела к тому, что миниатюрное электронное устройство оказалось в желудке пациентки и оставалось там целые сутки. Медики, оценив ситуацию, приняли решение не проводить хирургическое вмешательство из-за риска осложнений. Врачи рекомендовали ждать, пока наушник покинет организм естественным путем.

    Самым удивительным в этой истории стал факт, что беспроводной наушник продолжал функционировать, находясь внутри человеческого тела. Мария рассказала журналистам, что гаджет по-прежнему подключался к смартфону, хотя, музыка через него не была слышна.

    AirPods наушники Россия таблетки курьезный случай гаджеты здоровье

    Последние новости

    17:11

    В Азербайджане найдены 5 человек, числившиеся пропавшими без вести

    Происшествия
    17:02

    Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе

    Другие страны
    17:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы (2025)

    Финансы
    16:50

    Жительница Уфы рассказала о работе AirPods в собственном желудке

    Это интересно
    16:46

    В Имишли 4 человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

    Происшествия
    16:44

    Число пострадавших при авиаударах РФ по Харькову достигло 31 - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    16:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по сумме операционной прибыли (2025)

    Финансы
    16:36

    Переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:22

    Ушел из жизни Ильхам Гулиев — человек с фотографии, ставшей одним из символов трагедии Ходжалы

    Происшествия
    Лента новостей