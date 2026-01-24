Жительница Уфы рассказала о работе AirPods в собственном желудке

Необычный медицинский случай произошел в Уфе, где местная жительница проглотила беспроводной наушник Apple AirPods, приняв его за таблетки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел, когда женщина доставала лекарства из кармана.

Роковая ошибка привела к тому, что миниатюрное электронное устройство оказалось в желудке пациентки и оставалось там целые сутки. Медики, оценив ситуацию, приняли решение не проводить хирургическое вмешательство из-за риска осложнений. Врачи рекомендовали ждать, пока наушник покинет организм естественным путем.

Самым удивительным в этой истории стал факт, что беспроводной наушник продолжал функционировать, находясь внутри человеческого тела. Мария рассказала журналистам, что гаджет по-прежнему подключался к смартфону, хотя, музыка через него не была слышна.