Жители Дубая на один день откажутся от автомобилей

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Власти Дубая объявили 5 февраля Днем без автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Khaleej Times, каждый водитель, отказавшийся от авто в этот день, поспособствует перечислению средств на благотворительность.

Муниципалитет Дубая призвал жителей отказаться от автомобилей в этот день в целях снижения выбросов вредных веществ и загрязнения окружающей среды. При этом в зависимости от числа участвующих в акции водителей, муниципалитет пожертвует определенную сумму на благотворительность и посадку деревьев. Пока сумма не сообщается.

Прежде всего инициатива касается работников правительственных учреждений. Парковки муниципалитета и других участвующих в акции организаций будут закрыты в этот день.