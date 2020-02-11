​Жители больших городов живут меньше

Результаты масштабного исследования показали, что в воздухе большинства крупных городов превышены нормы по приземному озону - смертельно опасному газу, токсичному для людей, животных и растений.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

В отличие от стратосферного озона, который приурочен к так называемому озоновому слою, расположенному на высоте от 20 до 30 километров и защищающему поверхность Земли от губительного ультрафиолетового излучения Солнца, приземный, или тропосферный озон - главный компонент городского смога - представляет серьезную опасность для всего живого.

Будучи мощнейшим окислителем, озон участвует во многих реакциях с образованием свободных радикалов кислорода. Уровень приземного озона обычно резко возрастает, когда загрязняющие вещества, присутствующие в атмосфере крупных городов, на солнце вступают в фотохимические реакции. Особенно сильный смог возникает в солнечную и безветренную погоду.

По данным специального отчета Национальной академии наук США, приземный озон оказывает общетоксическое, раздражающее, канцерогенное и мутагенное воздействием на организм человека, а также может приводить к преждевременной смерти в случае ежедневного нахождения в среде, где его норма превышена.

Установленные различными международными организациями и странами пороговые значения содержания озона в воздухе составляют, в миллиграммах на кубический метр: стандарт ВОЗ - 0,10; директива Европейского союза - 0,12; Национальный стандарт качества атмосферного воздуха США - 0,14.

Анализ смертности - всего проанализировано 45 165 171 случаев смертей - показал, что в среднем увеличение концентрации озона на 0,01 миллиграмма на кубический метр даже на один-два дня увеличивает риск преждевременной смерти на 18 процентов, что соответствует 6 262 дополнительным случаям смерти в год суммарно во всех 406 городах. По мнению ученых, этих случаев можно было бы избежать, если бы страны внедрили более строгие стандарты качества воздуха в соответствии с руководящими принципами ВОЗ.