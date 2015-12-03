Житель Калифорнии выиграл в лотерею 1 000 и 10 млн. долларов США за несколько минут

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Житель города Модесто (штат Калифорния) Родни Мидоуз выиграл в моментальную лотерею California Lottery 1 000 и 10 млн. долларов США с интервалом в несколько минут, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 23 ноября Мидоуз приобрел в магазине несколько лотерейных билетиков - California Lottery в тот день отмечала 30-летие со дня основания. Первая же попытка принесла американцу выигрыш в 1 тысячу долларов США. Родни решил, не откладывая на потом, попытать счастья во второй раз. Из трех дополнительных билетиков один снова оказался выигрышным и принес ему уже 10 млн. долларов США.

Магазину, где калифорниец приобрел счастливые билеты, положено вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.