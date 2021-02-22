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Женщина официально переименовала себя в Президент Россию

Женщина официально переименовала себя в Президент Россию Жительница российского города Зеленодольск Ирина Калимуллина сменила свою фамилию на "Президент", а имя на — "Россия". Отчество "Викторовна" пришлось оставить
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22 февраля 2021 г. 07:48
Женщина официально переименовала себя в Президент Россию

Жительница российского города Зеленодольск Ирина Калимуллина сменила свою фамилию на "Президент", а имя на — "Россия". Отчество "Викторовна" пришлось оставить.

Как передает Report со ссылкой на Mash Iptash, паспорт с новыми данными России выдали летом 2020 года.

России Президент 39 лет, она живет с родителями. Мать России идею не одобрила и просит дочь вернуть прежнее имя.

По словам соседей, Россию погубят вредные привычки: она постоянно курит в подъезде. Также ей выписали штраф за курение в поезде Нижневартовск — Москва.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstanda qadın ad və soyadını dəyişərək “Rusiya Prezidenti” kimi qeydə alınıb

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