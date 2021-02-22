Женщина официально переименовала себя в Президент Россию

Жительница российского города Зеленодольск Ирина Калимуллина сменила свою фамилию на "Президент", а имя на — "Россия". Отчество "Викторовна" пришлось оставить

Жительница российского города Зеленодольск Ирина Калимуллина сменила свою фамилию на "Президент", а имя на — "Россия". Отчество "Викторовна" пришлось оставить.

Как передает Report со ссылкой на Mash Iptash, паспорт с новыми данными России выдали летом 2020 года.

России Президент 39 лет, она живет с родителями. Мать России идею не одобрила и просит дочь вернуть прежнее имя.

По словам соседей, Россию погубят вредные привычки: она постоянно курит в подъезде. Также ей выписали штраф за курение в поезде Нижневартовск — Москва.