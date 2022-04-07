Жан-Клод Ван Дамм стал обладателем дипломатического паспорта ДР Конго

Знаменитый киноактер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил в конголезской столице Киншасе дипломатический паспорт Демократической республики Конго (ДРК).

Знаменитый киноактер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм получил в конголезской столице Киншасе дипломатический паспорт Демократической республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщил конголезский новостной портал Politico .

"Я благодарю Конго за тот прием, который мне здесь с большой любовью оказан, - заявил 61-летний актер во время торжественной церемонии. - Звание посла поможет мне мобилизовать международную помощь в целях содействия молодежи, спорту и дикой природе Конго".

Дипломатический паспорт был вручен Ван Дамму от имени президента ДР Конго Феликса Чисекеди заместителем министра иностранных дел страны Сами Адубанго.

В ДР Конго Ван Дамм очень популярен, чему способствует и местная легенда о том, что актер родился в городе Лубумбаши на юго-востоке африканской страны. Однако актер появился на свет в бельгийской столице Брюсселе, хотя его родители и посещали конголезскую провинцию Верхняя Катанга.

Мировую кинематографическую известность Ван Дамм получил как мастер боевых искусств. Он снялся в более чем полусотни фильмов.