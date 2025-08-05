Земля переживает одни из самых коротких cолнечных суток в истории наблюдений

Солнечные сутки на Земле 5 августа окажутся одними из самых коротких за всю историю наблюдений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным ученых, продолжительность суток сократится на 1,25 миллисекунды по сравнению с обычными 24 часами (86 400 секунд).
Хотя это отклонение практически незаметно для человека, оно имеет научное значение и побуждает специалистов тщательно отслеживать тенденции в изменении скорости вращения планеты.
Солнечные сутки измеряются от полудня до полудня, и любые отклонения в их продолжительности могут быть связаны с геофизическими процессами в ядре Земли.