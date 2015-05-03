Землетрясение в Непале уменьшило высоту Эвереста

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение в Непале, произошедшее 25 апреля, уменьшило высоту Эвереста. Об этом со ссылкой на данные сразу нескольких групп ученых, пишет газета The Huffington Post.

В частности, по данным некоммерческого консорциума геофизических исследований UNAVCO, после катаклизма рост высочайшей горы мира уменьшился на дюйм (2,54 сантиметра). Выводы ученых основаны на данных европейского спутника «Страж-1», который проходил над Джомолунгмой 29 апреля.

В свою очередь сотрудник Объединенного института исследований в области охраны окружающей среды профессор Роджер Билхам (Roger Bilham) потери в высоте вершины оценивает в один-два миллиметра. Зато, по его данным, горный массив Аннапурна, также расположенный в Гималаях, вырос в результате землетрясения на 20 сантиметров.

Германский аэрокосмический центр также пришел к выводу, что часть земной поверхности в районе Катманду размером 55 на 18 миль (примерно 88,5 на 29 километров, более 2,5 тысяч квадратных километров) поднялась на три фута (около 91 сантиметра) от прежнего уровня, отмечает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

Все ученые объясняют изменение рельефа ослаблением напряжения земной коры после подземных толчков. До землетрясения геологическая платформа была в напряжении, как сжатый ластик, а после удара стихии «расслабилась». Это и привело к изменениям в размерах на поверхности.