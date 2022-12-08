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Южная Корея перешла на общемировой порядок определения возраста человека

Южная Корея перешла на общемировой порядок определения возраста человека Национальная ассамблея Южной Кореи одобрила ряд законопроектов о переходе с традиционной корейской системы определения возраста человека на общемировую стандартную практику. С июня 2023 года возраст граждан Южной Кореи будет отсчитываться от даты их рожде
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8 декабря 2022 г. 14:45
Южная Корея перешла на общемировой порядок определения возраста человека

Национальная ассамблея Южной Кореи одобрила ряд законопроектов о переходе с традиционной корейской системы определения возраста человека на общемировую стандартную практику. С июня 2023 года возраст граждан Южной Кореи будет отсчитываться от даты их рождения.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

В настоящее время в Южной Корее используются три разных системы определения возраста. Чаще всего используются та, по которой в день, когда человек родился, его возраст равняется одному году с учетом девяти месяцев, проведенных в утробе матери. А потом в каждый первый день нового года к его возрасту добавляется еще по одному году.

Эта система неоднократно подвергалась критике, поскольку она недостоверно отражает реальный возраст человека. К примеру, если ребенок рождается в какой-то год 31 декабря, то уже 1 января он будет считаться двухлетним, хотя ему всего два дня от роду. Кроме того, такой принцип подсчета возраста, а также существование двух других систем подсчета вносили путаницу в работу служб, отвечающих за предоставление административных, медицинских, социальных и других услуг.

После многолетних дебатов по этому вопросу южнокорейские власти провели опрос общественного мнения относительно целесообразности унификации всех систем определения возраста и приведения их в соответствие с международными нормами. Опрос показал поддержку такого изменения со стороны 81,6% граждан страны.

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