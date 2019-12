​YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов в период с 2010 по 2019 год.

Report, по данным ресурса, с 2010 года клипы посмотрели свыше 37 млрд раз.

Самым просматриваемым оказался ролик Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню Despacito. Видео вышло в 2017 году и к настоящему моменту собрало более 6,5 млрд просмотров.

На втором месте – клип Эда Ширана Shape of You с 4,5 млрд. При этом британец стал единственным исполнителем, попавшим в список лучших сразу дважды. Клип на его песню Thinking Out Loud занял 10 место.

Замкнул тройку лидеров видеоклип Виз Халифа на песню «See you again». В топ-10 вошли также Джастин Бибер «Sorry», Кэти Перри «Roar», Maroon 5 «Sugar», PSY и OneRepublic.