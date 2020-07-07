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Японский стартап изобрел маски для лица с функцией перевода речи

Японский стартап изобрел маски для лица с функцией перевода речи Выпуск первой партии C-mask запланирован на сентябрь
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7 июля 2020 г. 20:30
Японский стартап изобрел маски для лица с функцией перевода речи

Donut Robotics разработала «умную» защитную маску C-mask. Она умеет записывать речь, переводить ее и преобразовывать в текст на девяти языках с помощью Bluetooth.

C-mask делает возможным перевод на японский, английский, китайский, французский, корейский, тайский, испанский, вьетнамский и индонезийский языки.

Также устройство может совершать звонки и усиливать голос пользователя в динамиках. В дальнейшем планируется оснастить маски функциями AR и VR.

"В течение многих лет мы изобретали технологию, чтобы использовать ее в постковидном мире", - отметил гендиректор компании Тайсуке Оно. 

Пока что Donut Robotics собрала 28 млн йен через краудфандинговую платформу Fundinno.

Выпуск первой партии C-mask запланирован на сентябрь.

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