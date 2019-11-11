Врачи ошиблись и «похоронили» живого пациента

В колумбийском городе Барранкилья доктора признали мертвым живого пациента.

Как передает Report, oб этом сообщает информационный портал Seven News.

80-летний Канделарио Гутьеррес Эрнандес (Candelario Gutierrez Hernandez) из города Понедера находился в больнице из-за проблем с дыханием. В семь часов утра ему констатировали смерть.

«Нам сказали, что он скончался от естественных причин. Затем нам выдали свидетельство о его смерти. Его труп оставили в больнице в специальном мешке, — рассказывает дочь мужчины Гутьеррес Фонтальво (Gutierrez Fontalvo). — Однако прибывшие гробовщики сообщили нам, что мужчина еще жив».

Семья тут же позвонила представителям больницы, которые подтвердили, что пациент жив. «Больного проверили несколько докторов, и все они говорили одно и то же, — вспоминает Гутьеррес Фонтальво. — Мы приехали туда и увидели, что он моргает и шевелит руками. Он был теплым».

«Когда я дотронулась до него, он заплакал и ненадолго открыл глаза. Затем он снова моргнул, и я сказала семье: "Мой дядя еще жив"» — рассказывает его племянница Лузнейра Гутьеррес (Luzneira Gutierrez).

Канделарио Гутьеррес Эрнандес скончался лишь в 18:30 того же дня.

Больница, которая преждевременно выдала свидетельство о смерти пациента, пока не прокомментировала инцидент. Вскоре она планирует выпустить пресс-релиз. Остается неизвестным, будет ли семья покойного подавать против клиники судебный иск.