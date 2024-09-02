Во всем мире резко выросла активность политически мотивированных хакеров

В первом полугодии 2024 года во всем мире значительно выросло DDoS-атак, что является следствием попыток вмешательства хакеров в политику разных стран в преддверии важных выборов.

В первом полугодии 2024 года во всем мире значительно выросло DDoS-атак, что является следствием попыток вмешательства хакеров в политику разных стран в преддверии важных выборов.

Как передает Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом говорится в отчете аналитического центра компании StormWall.

В нем говорится о том, что число атак в мире в первом полугодии 2024 года выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-3 самых атакуемых отраслей вошли правительственный сектор, развлекательная сфера и финансовая отрасль. Правительственный сектор стал лидером по числу атак, что связано с геополитической напряженностью и проведением выборов.

Также пострадали телекоммуникационная отрасль, транспортная сфера, ритейл и другие важные индустрии. США, Китай и Франция стали самыми атакуемыми странами в мире, причем Франция значительно поднялась в рейтинге из-за выборов в Европарламент.

Многовекторные DDoS-атаки и ковровые бомбардировки стали самыми популярными инструментами хакеров, их количество значительно выросло в первом полугодии 2024 года. Также увеличилось среднее количество устройств в ботнетах, что представляет серьезную угрозу для бизнеса.