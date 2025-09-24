Во Франции разработали трехколесный педальный автомобиль

Французская компания Cixi разработала необычное транспортное средство под названием Vigoz.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что автомобиль имеет закрытую кабину, три колеса, педальный привод и электромотор, может разгоняться до 120 км/ч и будет допущено для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Cixi Vigoz приводится в движение педальной бесцепной системой PERS (Pedaling Energy Recovery System) и управляется по велосипедному принципу. Физическая энергия водителя преобразуется в электричество, которое питает мотор и батарею. Сопротивление педалей регулируется в соответствии с предпочтениями "велосипедиста".

Аккумулятор емкостью 22 кВт·ч рассчитан на запас хода в 160 км. Активное использование рекуперативного торможение и интесивное педалирование увеличивают запас хода. При полной разрядке аккумулятора "трехколесник" может продолжать движение - педали будут вращать колесо через мотор. Полная зарядка от стандартной бытовой розетки занимает примерно 6 часов.

Автомобиль имеет систему активного наклона в поворотах, полностью закрытый кузов с сиденьями для водителя и одного пассажира, диодную оптику, стеклоочиститель и ремни безопасности. Сзади располагается открытый грузовой отсек с ремнями для крепления. Водитель находится в полулежачем положении, его голова находится на высоте 130 см от земли.