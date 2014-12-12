Во Франции обсудят закон об эвтаназии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Французский парламент в январе начнет обсуждение закона, направленного на облегчение страданий безнадежных пациентов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Как объяснил президент страны Франсуа Олланд, действующее законодательство учитывает мнение врача и игнорирует пожелания пациента. Согласно новому закону, в том случае, если лечение не помогает или причиняет больному дополнительные страдания, системы поддержания жизнеобеспечения можно будет отключить.

Если пациент не сможет принять это решение сам, то врач должен будет проконсультироваться с коллегами и в безнадежной ситуации прекратить оказание медпомощи. Кроме того, пациент сам сможет заранее решить, как именно он хочет уйти из жизни, и его воля будет учитываться при проведении консультаций.

Во время избирательной кампании Олланд обещал легализовать эвтаназию. Как показывают социологические опросы, французы в основном одобряют изменения в законодательстве. С учетом общественного мнения в последние годы суды во Франции все чаще приговаривают врачей, которые помогают пациентам уйти из жизни, к условным срокам.

Эвтаназия в разных формах легализована в таких странах, как Люксембург, Швейцария, Колумбия и Япония, а также в американских штатах Орегон, Вермонт и Вашингтон. В Бельгии и Нидерландах разрешена также детская эвтаназия.