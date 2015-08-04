​ВМС США изобрели новый прозрачный защитный материал

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) ВМС США NRL (Naval Research Laboratory) разработала новый прозрачный защитный материал, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Работы по улучшению устойчивости к попаданиям пулестойких стекол, стекла триплексов бронетехники и остекления забрал привели к созданию нового формующегося материала. Он получил название шпинель. По своим свойствам шпинель превосходит стекло и может найти широкое применение в различной оборонной продукции.

"По сути, шпинель - это полезное ископаемое, в частности, алюминиевокислый магний", - сообщил д-р Джас Шангера, возглавляющий работы над проектом. "Его преимущество состоит в том, что он существенно прочнее и устойчивее, чем стекло. Шпинель обеспечивает более эффективную защиту в жестких условиях и может выдерживать воздействие дождя и песка, - добавил ученый. - Для техники, масса которой строго ограничена (например, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и остекление забрала шлема), этот материал станет крайне полезным".

Новый материал может шлифоваться и полироваться, что повышает его оптические качества и делает оптимальным для применения в военных системах формирования изображения. Стекло же неспособно пропускать инфракрасное излучение.

NRL рассматривает и другие варианты применения шпинеля, в том числе, в лазерах и на космических спутниках. По мнению исследователей, в настоящее время главной задачей в данной области является передачи промышленности технологий производства этого материала. НИЛ также стремится снизить стоимость его покрытия, что сделает материал доступным как министерству обороны, так и частным компаниям.