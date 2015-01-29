​Власти Туркменистана запретили ввозить в страну черные машины

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти Туркменистана запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Кроме того, в Ашхабаде временно прекращен техосмотр черных машин.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Хроника Туркменистана".

Информация о запрете получена от людей, которые столкнулись с запретом. Известно по крайней мере о трех случаях начиная с середины января, когда таможенники отказались оформлять черные машины. Об этом рассказали предприниматели, которые занимаются ввозом в Туркменистан иномарок из-за границы.