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    ​Власти Туркменистана запретили ввозить в страну черные машины

    Информация о запрете получена от людей, которые столкнулись с запретом

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти Туркменистана запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Кроме того, в Ашхабаде временно прекращен техосмотр черных машин.

    Как передает Report, об этом сообщает издание "Хроника Туркменистана".

    Информация о запрете получена от людей, которые столкнулись с запретом. Известно по крайней мере о трех случаях начиная с середины января, когда таможенники отказались оформлять черные машины. Об этом рассказали предприниматели, которые занимаются ввозом в Туркменистан иномарок из-за границы.

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