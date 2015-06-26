​Власти Астаны намерены избавиться от комаров к 2017 году

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ К запланированной на 2017 год в столице Казахстана всемирной выставке EXPO-2017 власти намерены избавить город от комаров.

Как передает Report, об этом сказал представитель городской мэрии Федор Пеев.

«Это очень и очень важный момент. Потому что если делегации из зарубежных стран где-то в своих СМИ скажут, что в Астане много комаров, то это будет очень даже некрасиво с нашей стороны», — сказал Ф.Пеев.

По его словам, «в период проведения этой выставки у нас в городе не должно быть ни одного комара».