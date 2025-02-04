Вилла Одри Хепберн в Швейцарии выставлена на продажу

Вилла La Paisible в Швейцарии, которая принадлежала британской актрисе Одри Хепберн, выставлена на продажу за 19 млн швейцарских франков ($20,8 млн).

Вилла La Paisible в Швейцарии, которая принадлежала британской актрисе Одри Хепберн, выставлена на продажу за 19 млн швейцарских франков ($20,8 млн).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Актриса владела виллой с 1963 года до своей смерти в 1993 году. Трехэтажное здание XVIII века, в котором есть 12 спален и 8 ванных комнат, находится в деревне под Женевой. Его площадь превышает 1 тысячу квадратных метров.

Затем предыдущие владельцы выкупили особняк в 2001 году у семьи Хепберн, и выставили на продажу. Они объяснили это тем, что вилла стала для них большой, когда дети выросли и покинули дом.