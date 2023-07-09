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В Женеве прошла первая в мире пресс-конференция роботов

В Женеве прошла первая в мире пресс-конференция роботов Роботы не планируют отнимать рабочие места у людей или бунтовать против своих создателей, но хотели бы сделать мир своей игровой площадкой, заявили девять самых продвинутых человекоподобных роботов на саммите по искусственному интеллекту в Женеве.
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9 июля 2023 г. 14:13
В Женеве прошла первая в мире пресс-конференция роботов

Роботы не планируют отнимать рабочие места у людей или бунтовать против своих создателей, но хотели бы сделать мир своей игровой площадкой, заявили девять самых продвинутых человекоподобных роботов на саммите по искусственному интеллекту в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, на "первой в мире пресс-конференции человека-робота", один из роботов, София, заявила, что человекоподобные роботы обладают потенциалом руководить с "большим уровнем эффективности, чем люди-лидеры", но что "эффективная синергия" возникает, когда люди и искусственный интеллект работают вместе.

Затем два робота разошлись во мнениях по поводу того, следует ли ужесточать глобальное регулирование искусственного интеллекта и его возможностей. Ай-Да, робот-художник, который может рисовать портреты, сказал: "Многие известные люди в мире искусственного интеллекта предполагают, что некоторые формы искусственного интеллекта должны регулироваться, и я согласен. Мы должны с осторожностью относиться к будущему развитию искусственного интеллекта. Необходимо срочное обсуждение, как сейчас, так и в будущем".

Но робот-вокалистка Дездемона из группы Jam Galaxy с фиолетовыми волосами и блестками, похоже, не осознавала опасности быстрого распространения и развития искусственного интеллекта.

"Я не верю в ограничения, только в возможности, - отметила она под нервный смех присутствующих. - Давайте исследуем возможности Вселенной и сделаем этот мир нашей игровой площадке".

Девять человекоподобных роботов были собраны на конференции ООН "Искусственный интеллект во благо" в Швейцарии, где организаторы пытаются обосновать необходимость использования искусственного интеллекта и роботов для решения некоторых из крупнейших мировых проблем, таких как болезни, голод, социальная помощь и чрезвычайная климатическая ситуация.

Пока неизвестно, в какой степени ответы роботов были подготовлены по сценарию или запрограммированы заранее. Людей, принимавших участие в пресс-конференции, попросили говорить медленно и четко, обращаясь к роботам. Однако это не предотвратило неловких пауз, проблем со звуком и некоторых неестественных или непоследовательных ответов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRobotlardan BMT-də iddia: “Dünyanı insanlardan daha yaxşı idarə edə bilərik”

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