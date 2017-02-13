 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Южной Каролине обнаружили оранжевого аллигатора - ВИДЕО

    По словам экспертов, аллигатор в ближайшее время будет обновлять свою кожу

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В американском штате Южная Каролина заметили оранжевого аллигатора.

    Как передает Report, об этом сoобшил MIG News.

    Жители городка Ханахан, которые видели животное, шутят, что аллигатор переборщил с автозагаром.Одним из объяснений того, почему аллигатор стал апельсиновым, является то, что он, вероятно, провел зиму в ржавой канализационной трубе.

    По словам экспертов, аллигатор в ближайшее время будет обновлять свою кожу и вернется к нормальному цвету.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi