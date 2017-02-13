В Южной Каролине обнаружили оранжевого аллигатора - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В американском штате Южная Каролина заметили оранжевого аллигатора.

Как передает Report, об этом сoобшил MIG News.

Жители городка Ханахан, которые видели животное, шутят, что аллигатор переборщил с автозагаром.Одним из объяснений того, почему аллигатор стал апельсиновым, является то, что он, вероятно, провел зиму в ржавой канализационной трубе.

По словам экспертов, аллигатор в ближайшее время будет обновлять свою кожу и вернется к нормальному цвету.