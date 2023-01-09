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В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега

В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега В японском городе Аомори на севере острова Хонсю запущен пилотный проект по получению электрической энергии в процессе таяния снега.
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9 января 2023 г. 03:32
В Японии пытаются вырабатывать электричество из снега

В японском городе Аомори на севере острова Хонсю запущен пилотный проект по получению электрической энергии в процессе таяния снега.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Для этой цели снег собирают в специально изолированном бывшем школьном бассейне, а получаемая при таянии жидкость приводит в движение турбину, испаряясь за счет тепла окружающего воздуха. Этот проект появился при сотрудничестве местной IT-компании с токийским университетом электрокоммуникации.

Для получения большей разницы температур, которая увеличивает производительность турбины, специалисты в будущем планируют использовать естественное тепло местных горячих источников и тепло Земли.

Аомори лежит в северной части Японии, каждую зиму тут наблюдаются интенсивные снегопады, на устранение последствий которых местные власти тратят большие деньги. Снежные массы, от которых очищали улицы города, ранее просто сбрасывали в море. Теперь местные власти пытаются извлечь из собранного снега выгоду - например, используя естественные процессы таяния для получения электроэнергии.

В случае благоприятного результата эксперимента они надеются на появление целой новой отрасли, основанной на переработке снега.

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