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В WhatsApp появится новая функция

​В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Как передает Report со ссылкой на портал WABetaInfo, опция "Удаление сообщений" появилась в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. Отмечается, что частично данная функция была реализована в более ранней бета-версии программы и носила название "Исчезающие сообщения".

В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата", при этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп.

При этом пользователь сможет выбрать разную длительность "жизни" сообщения – час, день, неделя, месяц и год.

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