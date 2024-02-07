В Токио проведут самое большое в мире световое шоу

Власти японской столичной префектуры в феврале планируют начать проведение крупнейшего в мире светового шоу, которое будет проецироваться на здание токийской администрации - известное место притяжения для туристов.

Власти японской столичной префектуры в феврале планируют начать проведение крупнейшего в мире светового шоу, которое будет проецироваться на здание токийской администрации - известное место притяжения для туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo со слов губернатора японской столицы Юрико Коикэ.

"Мы рассчитываем сделать это новым туристическим местом, которое путешественники - как местные жители, так и гости из-за рубежа, захотят увидеть хотя бы раз", - сказал он.

Подчеркивается, что токийская администрация уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Также отмечается, что бесплатное для просмотра шоу, которое будет запущено 25 февраля, будет проводиться каждый вечер и затронет весь комплекс зданий токийской администрации.

Ожидается, что специалисты Книги рекордов Гиннесса смогут оценить заявку токийских властей на самое масштабное в мире световое шоу уже в день его открытия в ходе специальной церемонии.