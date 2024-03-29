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В Токио начался сезон цветения сакуры

В Токио начался сезон цветения сакуры Сезон цветения сакуры официально начался в Токио.
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29 марта 2024 г. 11:19
В Токио начался сезон цветения сакуры

Сезон цветения сакуры официально начался в Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в прямом эфире местного телевидения объявил сотрудник национального метеорологического управления, которое фиксирует начало сезона на специальном "контрольном" дереве в синтоистском храме Ясукуни в Токио.

В 2024 году сезон цветения сакуры в столице начался на пять дней позже среднего показателя. Соответствующая статистика ведется с 1953 года.

Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда первые пять цветков раскроются на специальном "контрольном" дереве в центре столицы. За ним пристально следят эксперты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи.

Начало цветения прогнозировалось на более ранние даты, однако похолодание в последние дни привело к смещению сроков начала сезона.

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